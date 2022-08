KUULA | Just need raamatud köidavad koolilapsi

Kuidas sünnivad raamatud? Pille Kannisto, kelle sulest ilmus äsja lasteraamat „Britaga juhtub“ , räägib, et see oli üks tema enda lapsepõlveepisood konnaga, mis inspireeris raamatut looma. „Esialgu kirjutasin lihtsalt ühe loo oma lapselastele. Aga endal oli seda lugedes nii naljakas ja mõtlesin, et kirjutan veel...“ Nii sündiski lasteraamat, mille Tänapäeva kirjastus rõõmuga trükki saatis ja mis nüüd nii väikeste kui ka suurte lugejatega kohtumist ootab.

Muidugi on värskeid teoseid Tänapäeva kirjastusel teisigi ja mitmekesine laste ilukirjandus ning teatmeraamatud, eriti just moodsad entsüklopeediad, on jätkuvalt populaarsed. Valik on väga suur – millest see koosneb ja missugused teosed suure tõenäosusega laste hulgas kõige populaarsemateks saavad, kuula saatest!