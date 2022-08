Tuuli blogi | Mu poeg alustab lasteaiateed. Olen mures, kas ta õpib seal ära ka selle olulise oskuse

Kui oleme Aaroniga lasteaiast ja sinna minemisest rääkinud, on mulle vahel tundunud, et ega ta päris täpselt aru saagi, mis teda ees ootab. Ja seda ei saa ju talle ka pahaks panna, sest ta lihtsalt päriselt ei teagi! Samas on tema meelestatus väga heitlik, näiteks ühel päeval on ta õhinas ja küsib, millal lasteaeda läheb, teisel päeval aga kinnitab, et ta ei taha lasteaeda minna ja oleks parema meelega kodus. Mis seal salata, see hirmutab mind natuke.