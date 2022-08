Eksperiment: millise õhtusöögi valmistasid kolm tütart kuueliikmelisele seltskonnale 10 euro eest?

Olen püüdnud oma kolmele tütrele iga aastaga rohkem vastutuse võtmist õpetada, pakkudes neile selleks rohkelt praktikavõimalusi. Tuleb muidugi tunnistada, et kui enne tegin seda peamiselt kohusetundest, leides, et minu ülesanne on neid iseseisvateks ja endaga hakkamasaavateks inimesteks kasvatada, siis peale seda, kui aasta alguses tööle läksin, on elu selle enda peale võtnud. Kuna mul on töö tõttu lihtsalt nii palju vähem aega nende elu korraldada kui enne, ei jää neil lihtsalt muud üle, kui rohkem ise otsuseid vastu võtta. Ja nagu sellest veel vähe oleks, on nad sunnitud ka ise siin seda koostöö- ja kompromissikunsti lihvima. Kas kõlab nagu ma kurdaks? Ei kurda!