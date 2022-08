Psühholoog: laps vajab tuge ja eeskuju vaba aja sisustamisel samamoodi nagu kahvliga sööma õppimisel

Lapsed on alati õppinud mängu kaudu. Mida noorem on laps, seda rohkem vajab ta vanema tuge ja õpetussõnu. On loomulik, et alates teatud vanusest ei saa lapsevanem olla lapsega kogu aeg koos, kuid see on väga oluline osa lapse arengust: kui tekib tühjus, plaanitus, siis mida sellega teha?