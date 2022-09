Psühholoog eri vanuses lastele piirangute seadmisest: võrdsus pole laste kasvatamisel vajalik

Kell on saanud kaks päeval. Mu just viieseks saanud tütar Eloise on äsja trepist üles läinud, trampides jalgu nii võimsalt, et terve maja mürtsus. Oma ukse lööb ta kinni samaväärse pauguga ning sekund hiljem on suletud ukse tagant kosta kaeblikku nuttu ja patja kurtmist, et tegu on ta elu kõige halvema päevaga ja keegi ei lohuta teda. Stseen on piisavalt värvikas, et kandideerida mõnele filmiauhinnale. Selle tekitanud olukord aga küllaltki tavapärane: lõunauni. Tõik, et ma palun temal seda teha ja suurematel õdedel mitte.