Maria blogi | Mu koroona ajal sündinud laps on teistega suhelnud vaid õues. Nii möödus esimene lasteaianädal

Seega tutvustasin lapsele järgmisel päeval terve tee tema päevakava ja kinnitasin, et siis tuleb emme talle taas järgi. Pean tõdema, et sel päeval olin päris kurb. Üks asi on istuda kõrvad kikkis kõrvaltoas, hoopis teine asi on see, kui pead pool tundi hiljem uksest välja minema. Õnneks aga ei olevat laps mind üldse taga otsinud, vaid keskendus rahulikult erinevatele tegevustele.

Olen üllatunud

Tunnistan, et olen hämmingus kui lihtsalt ja kergelt see esimene nädal lasteaias möödus. Kindlasti on edaspidi oodata ka tagasilööke, nuttu ja protesti, aga olin veendunud, et minu koroona-aegne laps, kes ei ole kunagi väga palju inimesi või teisi lapsi näinud, on pigem pelglik kui sotsiaalne. Me olime terve selle aja väga kodused inimesed - ainsad kohad, kus ta on saanud teiste lastega suhelda, on mänguväljakud. Külla pole me kuskile kippunud ja ega meilegi pole keegi väga külla sattunud. Me oleme viimasel kahel aastal vist reaalselt alla kümne korra sõpru külastanud. On isegi selliseid inimesi, kellega oleme küll suhelnud, aga keda pole päriselt näinud üle kahe aasta.