Rõõmu lastele! LOTTEst valmis ehete ja käekellade erikollektsioon

Lustlikud käekellad on õpetlikud aksessuaarid iga lapse igapäevaelus ja seiklustes. Kellaaegade tundma õppimine on kergem kui kunagi varem, sest nüüdsest aitab Lotte-tüdruk koos oma vahvate sõpradega lastel täpselt õigeks ajaks õiges kohas olla. Lisaks õpetlikule momendile, on ehetesse sisse kirjutatud ka hoolivust ja hoidmist, Aveli selgitab: „Olime siiralt liigutatud, kui meieni hakkasid jõudma lood, kuidas armas Roosi käekell pannakse padja alla ja ehteid hoitakse laste poolt ehtekarbis nagu silmaterasid. Ühtpidi õpivad lapsed aega tundma, teistpidi ka armastusega hoidmist ja hoolimist oma lemmikute eest.“ Kollektsiooni kuulub neli käekella, mida kaunistavad Lotte, Roosi, Bruno ja tema sõbrad. Igal kellaplaadil on kujutatud lemmiktegelase meelisseiklust.

Lotte kuld- ja hõbeehete kollektsioon on loodud, et rõõmustada laste südameid kvaliteetses vormis. Kollektsiooni kuuluvad kõrvarõngad, ripatsid ja käeketid. Ehted on valminud kasutades innovaatilist 3D printimist kui ka juveelitööstuse traditsioonilist emailimist, mis aitavad kujutada laste lemmiktegelasi võimalikult ideaalilähedaselt. Materjalides pole tehtud kompromisse ning kasutusel on parimad toorained – hõbe ja kuld, mis on enamasti allergiavabad, sobivad igas vanuses lastele kandmiseks ning on kestlikud. Tegu on ideaalse kingiideega kõikidele suurtele ja väikestele Lotte ja tema sõprade austajatele.