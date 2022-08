Catlyn Kirna: Noored internetis – kas on probleem või ei ole?

Oluline osa päevast on ka mängimine. Mängud võivad olla telefonis, arvutis, mängukonsoolides. Neid võib mängida üksi, koos sõpradega või täiesti võõrastega segamini. Mängude trendid tulevad ja lähevad, näiteks mõni aasta tagasi mängisid kõik teismelised Fortnite’i, praegu on see pigem eelteismeliste ja nooremate jaoks.

Tänapäeva ohud ja mured

Internet on eksisteerinud juba pikka aega ja paljud nooremad lapsevanemad ja õpetajad on ise alustanud surfamist teismelisena. Oluline on aga meeles pidada, et internet on viimase kümne aasta jooksul väga palju muutunud. Kõike on palju rohkem ja mured suuremad.

Noorte kiusamine on aja jooksul muutunud märkimisväärselt. Kui kunagi ammu kiusati näiteks koolis ja laps sai kodus rahulikult olla, siis interneti tulekuga liikus kiusamine näiteks klassi listidesse, hiljem sotsiaalmeediasse. Praeguseks on tulnud juurde ka täiesti uus liik – kiusajad ei ole tuttavad. Kui noorel on TikTok, Twitter, Instagram või muu konto, võib sinna tulla kommentaare kellelt iganes. Ka Eestis on viinud võõraste inimeste internetikiusamine traagiliste tagajärgedeni. Uut sorti kiusamisel on ka kaks teistsugust tahku: kiusajad on tihti täiskasvanud inimesed ja kiusamine mõjutab ka kõrvalseisjaid. Kui sulle meeldib näiteks mõni YouTube video ja selle all on mõnitav kommentaar, siis see mõjutab ka sind. Juba algklassilapsed on näinud veebis koledaid asju.

Valeinfo ja jubedused