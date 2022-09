Oi ei, miks sa juba kõnnid?

Kas varane kõnd ikka on hea märk või võib see jalgadele ja seljale eluks ajaks probleeme tekitada? Vanemlusgruppides leidub mitmeid emasid, kes hoiatavad: 7–8kuusena püsti tõusmine ja sammumine pole lapse seljale ja jalgadele hea, mõned neist viitavad jalavõlvi sissevajumisele ja o-jalgsusele. On emasid, kellele perearst on lausa soovitanud mitte lasta lapsel püsti tõusta... Kuidas aktiivset rüblikut nüüd ometi maha tagasi suruda? Kas beebi tagasihoidmine ikka on vajalik?