VIDEOLUGU | Vaata, kus on Magnus Kirdi uus kodu, ja tule talle naabriks!

„Lemmikud sportimise paigad on mul Tõrvas,“ on Magnus veendunud kodukandi parimates aktiivselt vaba aja veetmise võimalustes. Oma esimese võistluse tegigi praegune tippsportlane just Tõrvas koolistaadionil: „Tänaseks on staadion viimseni renoveeritud ja kaasaegne. Tol ajal oli see veel vana, kummiasfaldiga, aga see ei seganud lastel sporditegemist. Huvi spordi vastu oli tõrvakatel juba siis suur ning võistlemas oli alati palju lapsi nagu ka nüüd,“ räägib odaviskaja.

„Kuna ma elan Vanamõisa järve lähedal, olid kõik ümbruses olevad metsad, mäed ja karjäärid mulle juba lapsepõlves mängimiseks tuttavad,“ meenutab Magnus ning mainib, et just selle järve rannas asub Eesti kõrgeim hüppetorn, mille kõrguseks on 11 meetrit. Magnuse elupaigaks saavale kinnistule ehitas sportlane noorena onni ja tema isa, Eesti kelgukoondise peatreener Peeter Kirt soovis samuti sinna maja ehitada, kuid kahjuks tol ajal jäi see vaid unistuseks.

Tõrva parkmetsas on 11,1 km mõnusat kõnni-, jooksu- või suusaradu. Suusatajatele on kolmes pikkuses suusarajad – 1,0 km, 1,4 km ja 6,6 km –, millest 2,5 km on valgustatud, et ka pimedal ajal saaks trenni teha.

Discgolf on asi, mida Magnuse lapsepõlves veel ei harrastatud, kuid järjest enam on sellest saanud mõnus ajaviide värskes õhus, tõdeb spordimees. Tõrva discgolf’i park on looduslik 18 korviga rada, mis algab Tõrva Gümnaasiumi juurest ja kulgeb mööda Kase puhkeala ning Keisripalu metsa.

Hoolimata Lõuna-Eesti suvituslinna ilmast ja kohalikest järvedest ja jõgedest on tänapäeval võimalus ujuda päris mitmes lähedal asuvas veekeskuses ja spaas. Eesti vast kõige uuemas spaas – Tõrva Veemõnulas – tervitavad kolme rajaga 25-meetrine bassein, neli erinevat sauna, suur laste- ja mõnubassein, kaks mullivanni, lõõgastusala ja päikeseterrass, mida oli Magnusel au sportlase pilguga testida veel enne lõplikku avamist eelmise aasta suvel.

