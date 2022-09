Koolikiusu valusad lood | Ema: mu poega nimetati pedeks, tropiks, lükati, peksti. Õpetaja ei reageerinud

Juba kümmekond aastat on Eesti koolidele olnud kiusu ennetamises ja lahendamises abiks programm Kiusamisvaba Kool (KiVa), millega on Eestis liitunud ligi 120 kooli. Ometi näitab sellel ja möödunud aastal Praxise mõttekoja tehtud uuring, et vaid 52% õpetajatest usub, et suudab õpilastevahelise kiusamise lõpetada.