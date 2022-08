Vaata Tõrva koduprogrammi, mille abil saad oma perele soodustingimustel oma maja

Tõrva vald töötas lahendusena välja noore pere koduprogrammi koos detailplaneeringuga linna rohepiirkonnas, et teha kvaliteetne elukeskkond väljaspool suurlinna noortele peredele majanduslikult kättesaadavaks. „Iga leibkonna lapse pealt saab kinnistu võõrandada soodsama hinnaga ning maa soetamiseks ja maja ehituseks on võimalik kasutada Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaaslaenu,“ lisas Ruusmann.

Kodu rajamisel ja eriti perega kolimisel on vaja juurde terviklikku elukeskkonda. See on põhjus, miks viimase viie aasta jooksul on investeeritud Tõrva taristusse, ehitatud spordi- ja veekeskused, valgustatud matka- ja suusarajad, renoveeritud koolid ja lasteaiad, kusjuures lasteaiakoht on elanikele tasuta. Tõrva Gümnaasium paistab silma heade õpitulemustega, olles eelmisel aastal eksamitulemuste poolest Kagu-Eesti parim.