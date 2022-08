Uuring: noorte meelest on peredel järjest suurem huvi kolida linnast maamajja elama

Käe-jala kaugusel on kuurortlinna imekaunis järverand, kaasaegne staadion koos valgustatud matka- ja suusaradadega ning vaid paar aastat tagasi avatud vee- ja saunakeskus. Iga aasta avatakse Tõrva keskväljakul liivaskulptuuride park, mida käiakse imetlemas üle ilma ning traditsiooniks on saanud juulikuine tipp-üritus Tõrva Tule-päevad ning Lõuna-Eesti suurim valgusfestival, Tulede Öö. Kõigest saad lähemalt lugeda siin.

See on üks põhjus, miks Tõrva vald töötas välja noorepere elurajooni detailplaneeringu looduskaunisse piirkonda kuurortlinna serval, kus kohaliku omavalitsuse poolt ehitatakse välja kõik kommunikatsioonid, seal hulgas haljastus, teed, mänguväljakud ning kiigeplats, kus kogukond saaks koos mõnusalt vaba aega veeta.

26% vastanutest pole mõtet linnakorterist maale kolida ellu viinud põhjusel, et lihtsalt pole seni leidnud sobivat kinnistut või maja. Noortele peredele on sageli oluline, et omale meelepärase kodu juures oleksid lasteaiad ja koolid, võimalused laste huvitegevuseks kui ka vaba aja veetmiseks kogu perele. Teised noored inimesed, võimalus koos käia ning loomulikult töö ja eneseteostus.

See on põhjus, miks Tõrva vald töötas välja koduprogrammi, mis annab võimaluse soetada lastega peredel soodsamalt kõikide kommunikatsioonidega kinnistu ja ehitada maja kasutades pankade jaoks turvalist Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaaslaenu.

Peamiseks takistuseks unistuse elluviimiseks on aga vastajate sõnul rahastuse puudumine. 58% vastanutest tõi rahastuse välja peamise takistusena, miks mõte teoks pole tehtud. Linnakorterile on kergem ja soodsam kommertspankadest saada laenu, kui oma majale väljaspool suurlinnu.

Tõrvas on lasteaed tasuta ja Eesti TOP gümnaasium

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann ütles noorepere kinnistute detailplaneeringu avamisel, et ega ainult betoonist mõnusat kodutunnet ei ehita. Kogukond vajab oma ala eksperte. Häid inimesi lasteaeda, kooli ja huviringidesse, et noorte anded saaksid märgatud ja arendatud.

14% uuringus osalenud vastanutest, kuid lausa 21% noortest naistest leiab, et maale kolimisel ei pruugi neid rahuldada lasteaiad, koolid ja huviringid. Nüüd on oluline tuua välja fakt, et 2021. aasta riigieksamite tulemuste põhjal oli Tõrva Gümnaasium Kagu-Eesti koolidest esimene, üle-Eestiliselt aga esikahekümnes ehk 16. kohal.

Lisaks on paljudel noortel taskus konkursivõidud muusikas, leiutamises või filmikunstis. Huvitegevust korraldavad nii Tõrva Muusikakool kui ka Tõrva Avatud Noortekeskus.

Õppimine saab alguse juba lasteaias ning lasteaiakoht on Tõrva elanikele tasuta. Pigem võib järeldada, et väiksemas kogukonnas märgatakse last ja tema andeid enam.

Uues Tõrva Veemõnulas ja periooditi töötava Tõrva Raadio ruumides on tänaseks avatud kontoripinnad kõigile, kes teevad kaugtööd, olgu nad siis kuurortlinna tulnud alaliselt või puhkuse ajaks.

Kui maale kolimise üheks põhjuseks võib pidada pandeemia ajal uueks normaalsuseks saanud kaugtöö, siis 28% vastanutest omakorda tõdeb, et nende tänane töökoht seda siiski ei võimalda. Seega elumuutus vajaks lisaks tööalast muutust. Viimaste aastate jooksul on näha, et Tõrva ei koli ainult inimesed, vaid ka ettevõtted, mis vajavad erinevate oskustega töötajaid. Mulgimaad, mille üheks pärliks peetakse rahvasuus Tõrvat, on üks rikkamaid mahepõllumajanduse- ja tööstusettevõtete piirkondi Eestis. Vald toetab omalt poolt ettevõtlikkust, ettevõtete loomist ja arengut, mille kohta saab lähemalt uurida siin.

Tõrva koduprogrammiga teeme teoks väga paljude inimeste unistuse kolida oma majja ja kasvatada lapsi looduskaunis paigas. Esita oma uue kodu avaldus siin.

Uuringu aitas Mulgimaa tuntuse projekti raames läbi viia Mulgimaa Arenduskoda ja LEADER