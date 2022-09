Koolipsühholoog Karmen Maikalu: kui vanem on kooli alguse suhtes ärev, tunnetab seda ka laps. Kuidas seda maandada?

Käes on 1. september, algab kooliaeg. Lapse kooli minek võib olla perele suur ärevuse allikas, eriti siis, kui tegemist on pere esimese koolimineva lapsega. Kuidas ärevust maandada? Mil moel lapses iseseisvust arendada? Mida tähele panna ja kuidas last kõige paremini toetada?