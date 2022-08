Psühholoog Karmen Maikalu: lapse suhtumine kooli minekusse sõltub vanemast. Kuidas last selles toetada?

Kui vanem on väga ärev, tunnetab seda ka laps. Seega peaks vanem jälgima, mismoodi ta lapsega ja lapse kuuldes koolist räägib - „hakkab see orjus pihta“ või „oh, kui äge, sa lähed kooli, õpid huvitavaid asju ja saad uusi sõpru!“, „ma nii muretsen, kuidas sa seal hakkama saad“ või „olen kindel, et sul on koolis tore!“.