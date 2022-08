Tallinna koolilastele saab sügisest taotleda 50-eurost koolitoetust hinnatõusude korvamiseks

Uus toetus ongi paljuski mõeldud just elukalliduse tõusu korvamiseks.

Hinnatõus on märkimisväärne

Uus toetus ongi paljuski mõeldud just elukalliduse tõusu korvamiseks. Sel aastal on uue toetuse eelarve kolm ja pool miljonit eurot. Sihtrühm on ligikaudu 52000 õpilast.

„Vaadates praegust inflatsiooni, muidugi see 50 eurot ei ole väga suur summa. Me alustame selle summaga ja püüame alates järgmisest aastast summat suurendada,“ lubas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Koolitarvete hinnad on tõusnud olenevalt tootest üle 40%. Näiteks maksis joonlaud eelmisel aastal 25 senti, praegu on see soodushinnaga 45 senti. Tindipliiats maksis eelmisel aastal 1,59 eurot ja sel aastal saab selle soodushinnaga 2,49 eurot.



Paberikauba hinnatõus on olnud 20-25%, mis on seotud tooraine ja energia hinnatõusuga. Koolikottide sisseostuhinnad poodidesse on tõusnud keskmiselt 15%.

Koolitoetust hakkavad saama nüüd ka need Tallinna lapsed, kes ei käi Tallinna koolis. Õppeaasta alguse toetust saavad lapsed ja noored, kelle vähemalt üks vanem elab ametlikult 1. jaanuarist Tallinnas. Avalduse peab esitama see lapsevanem, kes on Tallinna linna elanik.



Tallinna esimesse klassi minevale lapsele mõeldud toetus on endiselt 320 euro suurune. See nn ranitsatoetus on Eesti suurim. Pärnu ja Narva linna koolitoetus lapse kohta on 150 eurot ning Tartus 100 eurot.

Taotleda saab alates septembri keskpaigast

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul saab nii ranitsatoetust kui täiendavat koolitoetust taotleda alates septembri kolmandast nädalast. „Selleks ajaks on koolide nimekirjad tavaliselt lõplikud,“ lausus abilinnapea. „Septembri kahe esimese nädalaga võivad nimekirjad veel natukene muutuda: kes vahetab linna, kes kolib hoopiski välismaale.“

Kui pere sissetulek on kesine, saab taotleda toetust ka lapse huvihariduse ja sportimisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks.