KUULA | Kuidas ma tean, kas laps ikka näeb, mis tahvlile on kirjutatud?

On hea ette teada, mida koolieelses silmakontrollis tehakse, sest siis saab vanem lapse eelnevalt sellega, mis toimuma hakkab, ka kurssi viia. Kui on juba selge, et laps vajab prille, siis tasub olla kursis, missuguste omadustega on justnimelt lastele sobivad prillid ja kuidas tagada, et laps uusi prille ka kandma hakkaks.