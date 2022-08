PODCAST | „Mu last häbistati klassiõhtul. Kardan, et sellest kasvab välja koolikius.“ Nõu annab psühholoog ja KiVa koolitaja

Kahjuks puudutab liiga paljusid lapsi eesti koolides koolikius – olgu siis ohvri, kiusaja või pealtvaatajana. Kõige parem oleks kiusu lahendamise asemel ennetada. Podcasti stuudios on ema, kelle laps koges üht ebameeldivat intsidenti ja kes kardab, et sellest võib alata kius. Talle annab nõu Kiusamisvaba Kooli programmi koolitaja ja koolipsühholoog Auli Andrersalu-Targo.

Veel tuleb juttu sellest, kuidas võiks vanem toimida, kui tema laps kogeb kiusu või kui tema laps on kiusaja, mis on Kiusamisvaba Kool ja kuidas see aitab kiusu ennetada ja lahendadada.