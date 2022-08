Sisustame koolilapse tuba | Kuidas valida õige laud ja tool?

Kontorimööblifirma Intera müügijuhi Indrek Toomise ja müügikonsultandi Kristjan Kuuse sõnul on parim tool selline, kus sa saad ennast võimalikult palju liigutada. See kõlab küll ootamatult, kuid väited sellest, et istuma peab alati sirge seljaga ühes asendis, on nüüdseks ümber lükatud. Kui istumine ühes asendis muutub ebamugavaks, tuleb end veidi liigutada ja valida uus asend. Parimad ongi sellised toolid, mis veidi liikumist lubavad.