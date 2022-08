Emad eri arvamusel: kas peaksime vägivaldsetest mängudest pärit kaisukad ja tordid oma lastele ära keelama?

Nii lastele kui täiskasvanutele on loodud üksjagu mänge, multikaid ja filme, mille peategelased on vägivaldsed ja hirmsad. Kui vanemad suudavad enamasti selles osas üksmeelele jõuda, et väikelastele ei ole selliste filmide ja mängude lubamine eakohane, siis kuidas on lood nendest tegelastest inspireeritud riiete ja kaisukatega? Kas neid peaksime siis lapse ellu lubama?