Lapsele lemmikloom? Kas loomaga kaasnevad kohustused on tõesti seda väärt?

Ilmselt ei ole kellelegi üllatus, et lapsed armastavad loomi. Eriti hästi teavad seda need vanemad, kelle lapsed juba pikemat aega koera, kassi, merisiga või väikest hamstritki luninud on. Kui oled juba pikemat aega mõlgutanud mõtteid lemmiklooma teemal, või on lapsed suutnud sulle augu juba peaaegu pähe rääkida, võib peas keerelda veel viimane küsimus: kas loomaga kaasnevad lisakohustused on tõesti seda väärt?