Anni ja Tomi Rahula 11-päevase beebiga Pere ja Kodu vanemluse konverentsil: omavahel tuleb rääkida

Teemadevalik oli igati mitmekülgne - saime kuulda lugusid ja nõuandeid nii beebide, väikelaste, koolilaste kui teismeliste kasvatamise ja nende mõistmise kohta. Pere ja Kodu peatoimetaja Elin Järvsaar võttis oma avasõnavõtus kõik kaunilt kokku, märkides, et nii Pere ja Kodu lood kui ka konverentsil esinejad toovad tähelepanu alla selle, et ehkki lapsevanema elus on tohutult ilusaid hetki, tuleb kõigil ette ka väljakutseid ning vahel on väga toetav kuulda, et ka teistel on aeg-ajalt keeruline.

Päevale andis hoo sisse psühholoog ja pereterapeut Kadri Järv-Mändoja, kes avas meile Gordoni perekooli kasulikkuse tagamaid, jagades oma kogemust nii koolitajana kui lapsevanemana. Kui tema 13-aastane soovib selle tulemusel temaga oma elu muresid ja rõõme jagada, annab see kahtlemata kinnitust, et selle perekooli kohta tasub rohkem uurida.

Pereterapeut ja psühholoog Kärt Kase jätkas teemal „ Kui laps teeb pahandust, siis“ ning tõi samuti välja, kui oluline on lapsega rääkimine, kontakti loomine ja just soovitava käitumise tunnustamine ebasoovitava rõhutamise asemel.

Nii psühholoog Karmen Maikalu kui Elo Madissoon, MTÜ Lapsele vanemad esimees, tõstatasid ka selle väga olulise teema - kuidas minna lahku nii, et laps(ed) sealjuures võimalikult vähe kannataks. Tihti on laps tunnistajaks vanemate jagelemisele, arvete klaarimisele ning tunneb, et peab võtma vastutuse vanemate tülide lahendamise ja nende heaolu eest. Nii mõnedki paarid väldivad pereterapeute ja muud abi, sest kardavad, et ehk püütakse neid siiski kokku jääma veenda. Tegelikkuses ei ole see hirm põhjendatud ja abi tasub otsida - kõigi nõustajate ja lastekaitsjate ühine eesmärk on leida lapsele ja vanematele parim lahendus - see ei pea tähendama kokku jäämist, ehkki laps ootab just sellist lahendust enamasti kõige rohkem. Lisaks pereterapeutide tasulisele teenusele on ka palju tasuta nõustamisteenuseid, lepitajaid ja ka lastekaitsespetsialiste, kellele võib julgesti oma küsimusi esitada.