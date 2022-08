Lapsed liiguvad ja magavad aina vähem. Mis on selles süüdi?

Laste tervise ja arengu toetamiseks on Maailma Terviseorganisatsioon ehk WHO toonud välja soovituslikud normid – laps võiks liikuda vähemalt 60 minutit päevas mõõduka kuni suure intensiivsusega. Mõõduka kehalise aktiivsuse all peetakse silmas selliseid tegevusi, mille tagajärjel hingamine kiireneb ja tekib kerge higistamine (kiirkõnd, sörkjooks, rattasõit, ujumine jne), ning tugeva kehalise aktiivsuse all tegevusi, mille tagajärjel tekib tugev hingeldus ja higistamine (jooksmine, kiire rattasõit, suusatamine jne).

Soovitatud liikumisnormi täidab aga vaid 16% Eesti lastest. Kui toome võrdluseks naabrid, näeme, et Lätis on see number 19%, Leedus 18%, aga Soomes pea kaks korda suurem – 30%. Arvestades kiiret elutempot, ei jaksa vanemad laste liikumisele igapäevaselt tähelepanu pöörata ning eks koolipäevadki ole üsna pikad. Numbrite järgimisest on olulisem mõista, et ka vähene liikumine on parem kui mitte midagi ja minimaalselt liikuvate laste puhul tuleb aktiivsust tõsta järk-järgult. Tegevusi planeerides on oluline keskenduda ka laste istumisaja vähendamisele – seda eelkõige ekraani taga istumisele kuluva aja arvelt. Eesti laste tervisliku seisundi uuringutest nähtub, et 17% lastest on ülekaalus ja rasvunud.