PODCAST | Pereterapeut annab nõu suurperede vanematele: ootus, et kõiki lapsi tuleb alati ühtmoodi kohelda, on vanemale kurnav

„Fakt on see, et me kõik oleme erinevad. Mõnda last on mul lihtsam mõista, teist keerulisem. Palju sõltub ka kontekstist,“ räägib uues Pere ja Kodu podcastis pere- ja paariterapeut ja Gordoni perekooli koolitaja Agne Vilt. Sõna võtab ka nelja lapse ema Britt Ernewein: „Ei saa eeldada, et 4aastasel ja 14aastasel on samad õigused ja kohustused.“