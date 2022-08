5 nippi, kuidas kasvatada last emotsionaalselt intelligentseks inimeseks

Kujutle, millisena Sa näed enda last tulevikus? Milline ta välja näeb ja kuidas räägib? Millega ta tegeleb? Mida ta teab, oskab ja naudib? Ilmselt tahame me kõik, et meie lapsed oleksid tulevikus edukad ja õnnelikud, et nad elaksid rahus ning hästi toimivas ühiskonnas. Paljud viimaste aastate teadusuuringud näitavad, et just enesejuhtimine (eneseregulatsioon) on üks võtmeoskusi meie laste tulevikus. Suur osa enesejuhtimisest on omakorda emotsioonide juhtimine. Lihtsalt öeldes määrab see, kui palju me tunnetest teame, kui hästi oskame enda ja teise tunnetest aru saada ning kuidas oskame tulla negatiivsete tunnetega toime, kui õnnelikud ja edukad me oma elus oleme.