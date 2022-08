KUULA SAADET | Pere ja Kodu podcast: alusta koduse logopeedi karjääri Kõnevurriga

Jane Tuha kirjeldas saate alguses, et kõik Kõnekindluse loojad on väikeste laste vanemad ning kui nende liikme Maariti laps vajas r-hääliku hääldamisel Saaremaal logopeedilist abi, oli kandi ainus logopeed just emaduspuhkusele suundumas. „Maarit sai harjutused kätte ja öeldi, et palun aita oma last kodus, tehke harjutusi ja saage r-häälik selgeks. Selgus aga, et laps töötas logopeediga hästi kaasa, aga kodus ei tahtnud harjutusi teha, jooksis eest ära ja tegi muid asju,“ kirjeldas Jane ning lisas, et pärast pikka aega nuputamist leidis Maarit kodust metallist kommikarbi, kus karbi osa keerles ja tal tekkis mõte mängulisteks harjutusteks. Ta tekitas sinna erinevad sektorid ja igale sektorile pani peale ühe logopeedi käest saadud harjutuse ning ühe sektori jättis boonuse sektoriks, mille puhul sai valida preemiaks kommi, mille tõttu hakati peres seda kommimänguks kutsuma.

Kõnevurr on just nimelt füüsiline toode, mitte digilahendus. „Meil on digilahendustena juurde pakkuda videoõpetused, aga mäng ise on tõesti füüsiline ja see on meie jaoks oluline. Kuna häälikuprobleemid on vaja selgeks saada enne kooli minekut ja tegu on väikeste lastega. Et lastega tööd teha, on vaja üks ühele aega. Lisaks peenmotoorika sinna juurde – laps saab toodet katsuda, ise kettaid vahetada, seda pöörlema panna, lapsevanemaga on silmside, see on kõik hästi oluline. Me leiame, et füüsiline toode on väikestele lastele parim,“ ütleb Adamson ja lisab, et üldiselt soovitatakse toodet lastele alates kolmandast eluaastast.