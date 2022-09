Lahedad traditsioonid, mida peres 1.septembri ja kooli alguse puhul juurutada

Lapsepõlvest meenub paljudel meist väike hunnik ühiseid mälestusi ja traditsioone, mida vanemad kas teadlikult või poolkogemata meie ellu ja mällu salvestasid. Toona me võib olla sellele ei mõelnud, sest see kõik oli ju iseenesestmõistetav! Nüüd, olles ise vanemad, jõuab vaikselt kohale, et meie saame ju ka ise valida, mida oma lastele ellu kaasa paneme ja milliste mälestuste ja koostegemiste ja traditsioonide juurdumist soodustada soovime. Tõenäosus, et meie lapsed midagi nendest ka oma lastele automaatselt edasi annavad, on päris suur, seega võib meie praeguste otsuste mõju ulatuda ju lausa mitmete järgmiste põlvkondade taha!