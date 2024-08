Mida vahvat lapsega homse tarkusepäeva puhul ette võtta? Siin on mõned vahvad ideed!

Restoran oma kodus – kui restoran jääb pisut kättesaamatuks meelelahutuseks, kas siis kulukuse või distantsi tõttu, saab alati korraldada natuke pidulikuma olemise ka oma kodus. Igaüks võiks saada võimaluse kaasa rääkida, mida lauale panna ja midagi (kasvõi väikest) igaühe lemmikutest võiks ka sinna jõuda. Kui on rohkem aega, võib söögitegemise ka perena ühiselt ette võtta – kvaliteetaeg algab nii juba enne lauda istumist!

Külalised – samuti klassika, samuti natuke iseenesestmõistetava maiguga, aga loob otsekohe peomeeleolu. Kui külalised toovad veel külakosti (sest see, mida keegi tuua valib, oli ka minu jaoks lapsena (ja on veel praegugi) väga põnev), on ju peaaegu nagu sünnipäev! Samamoodi on tore ka ise külla minna – vanavanematele või sõpradele, kes meiega hea meelega koos tähistavad.

Lauamänguõhtu – meil on aeg-ajalt peres lauamänguõhtu, mil meil on piisavalt aega, et mängida läbi igaühe valitud mäng. See sobiks suurepäraselt ka esimese septembri traditsiooniks piduliku õhtusöögi ja tordi söömise vahele.

Eriline koht – lisaks pidulikule söömaajale võib koos koolilapsega ka mõnda erilisse kohta minna. See võib olla igal aastal sama, ent võib olla ka igal kooliaastal uus. Loodusesõpradel on võimalik igal aastal erinevat matkarada avastama, loodusesse piknikule, ühisele rattasõidule või mere äärde kive loopima minna (iga kiviga võib vette lennutada soovi või eesmärgi uueks õppeaastaks). Võib olla on lapsel mõni lemmikkoht, kuhu ta ise minna tahaks, võib olla on perel see endal kujunenud - vanalinn, mõni teine lähedalasuv linn, mänguväljak, mõisapark. Ja miks mitte ka kooli alguse puhul koos kinno, teatrisse, muuseumisse, kontserdile või hoopis bowlingut mängima minna.

Jalutuskäik suvest sügisesse. Selline mõnus kooskulgemine annab lisaks liikumisele ka suurepärase võimaluse arutlemiseks, mida laps uuelt kooliaastalt ootab, millele keskenduda soovib ja näiteks millal ja kellelt abi küsida võiks. Tore on teha ka suvekokkuvõtteid – mida sellest suvest kaasa võtame, millised olid eredaimad mälestused ja millised head õppetunnid. Suvepuhkuse tagasiside aitab meil vanematena ka uut suve paremini planeerida. Jalutamise võib samuti siduda mõne maitsva vahepalaga – jäätise, soojade saiakeste, puuviljavaagna, kakaotermosega vms.

Ankeet – üheks väga lahedaks mõtteks on panna kokku väike ankeet erinevate küsimustega, mida laps iga aasta esimesel septembril täita saab (esimesel aastal näiteks vanemate abiga). Küsimused võivad olla seinast seina – pikkuse mõõtmise tulemustest filosoofilisemat laadi usutlusteni. Ankeedi teisele küljele võiks laps ka mingil kindlal teemal pildi joonistada – endast esimesel koolipäeval või millestki, mis talle just sel aastal esimese koolipäeva tähistamisest meelde jäi. Nii saab kooli lõpuks kokku 12 ankeeti, kus on näha lapse huvide, käekirja, mõtete ja suhtumise muutumine läbi kooliaja.

Foto lapsest iga aasta esimesel septembril – nii lahe on jälgida, kuidas laps iga aastaga järjest suuremaks ja asjalikumaks kasvab! Et seda eriti selgelt märgata oleks, on hea pildistada last igal aastal samas kohas – koolis, kodus, klassis või miks mitte ka peolaua taga. Fotodest võib lõpuks ka toreda väikse albumi kokku panna.

Intervjuuvideo – tänapäeval on kõigil väike filmistuudio taskus kaasas, seega ei tohiks selle mõtte teostamine tehnika taha jääda. Traditsioon sarnaneb eelmistega - foto ja ankeediga, ent lisab veel mõne mõõtme juurde. Kui last iga aasta esimesel septembril paar minutit intervjueerida, saab 12 aasta pärast panna kokku ühe laheda pooletunnise video, mida on tal endalgi kahtlemata äge vaadata!

Lahe ja meeldejääv kingitus – iga kooliaasta alguses võib lapsele kinkida midagi sümboolset, aga see võiks olla alati samast valdkonnast. Nii võib lapsele kinkida igal aastal uue raamatu, ägeda pliiatsi, särgi või kleidi (mida saaks uuel õppeaastal kanda), spordivahendi, lauamängu (mida ka koos sel päeval mängida), ristsõnad, mõne ühise elamuse, või miks mitte ka näiteks kaardi, kui laps sellest lugu pidada oskab. Ehkki ta saab selliseid asju ka võib olla tavalisematel päevadel, jääb talle just selle eseme seos olulise päevaga väga hästi meelde. Kingituse puhul on kõige olulisem selle lugu – miks just see kingitus. Nii võib kellelegi kinkida kasvõi kivikese hoovist, ent kui sel on tähendus, võib see olla lapsele olulisem kui mõni kallihinnaline ese.

„Vali ise raamat!“ Meil on see traditsioon küll sünnipäevadel, kuid see sobib fantastiliselt ka esimesse koolipäeva – las laps valib endale ise poest raamatu. Kui lugemine ei ole lapse lemmiktegevus, aitab ise valimine ehk natuke lugemishuvi tekkimisele ja raamatutesse ja lugemisse armumisele kaasa. Raamatusse sisse võib vanem või laps kirjutada pühenduse või kirjelduse, miks just see valik, ja kuupäeva.