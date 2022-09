Montessori kooli eristab tavakoolist peamiselt see, et seal toimub õppetöö lapse enda motivatsiooni alusel. Koolipäev algab kell 9 kolmetunnise töötsükliga, mille jooksul keskenduvad kõik lapsed just sellele, mis neid parasjagu huvitab. „Montessori kooli saavad astuda lapsed, kes on käinud Montessori lasteaias või kelle kodus on neid metoodikaid praktiseeritud. Laps peab harjuma juba varem sellega, et ta ise valib oma töö. 7aastane ei saa kooli tulles hakata seda tegema, kui tal pole sellega kogemust