Avati Eesti esimene erivajadustega laste erakool. Kohal on seitse poissi ja üks tüdruk. Direktor: „See on ime!“

Räägime oma külastuse ajal erilise lapse Johannese (7) isa Meelisega ja ema Liisiga, kes tõdevad, et erivajadustega laste vanematel on tihti kooliea saabudes samasugused mured – mis saab edasi? Kuidas leida lapsele ideaalne koolikoht? „Lootsime, et kõik laheneb - et leiame lapsele hea ja turvalise koha ja saame ka ise tööl käia,“ sõnavad vanemad. Vesteldes muutuvad Liisi ja Meelis härdaks ega suuda oma tänu varjata. Nad tunnevad, et Karolini kooli loomisele on lähenetud südamega ja sealjuures on arvestatud nii laste, lapsevanemate kui ka kogu kollektiiviga. Karolini kooli eelis teiste erikoolide ees on nii kooli loojate kui lapsevanemate sõnul see, et kool ise pakub kõiki vajaminevaid teenuseid - tugiteenuseid, füsioteraapiat, logopeediteenust, ning et koolil on olemas oma bassein ja spaa.