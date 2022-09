Algab lasteaiahooaeg: apteeker annab nõu, kuidas pisikesi kõhugripist säästa!

Tõepoolest, üheks „külaliseks“ igal aastal ja pea igas rühmas ning eriti just pisemate laste rühmades on erinevad kõhuviirused. Kaebused võivad alata äkki ja nii on kokkupuude haigustekitajatega paljudel lastel korraga. Oksendamise ja kõhulahtisuse sümptomitega kulgevad haigused sagenevad ka jõulupühade perioodil, kuna siis tarbitakse mandariine, mis ei pruugi alati olla puhtad. „Plahvatusliku“ algusega rotaviirus, mis algab vesise kõhulahtisuse, oksendamise ja palavikuga, kipub olema sesoonne. Esinemissagedus tõuseb talvel ja kevadel. Nakkusallikaks võib olla juba haigestunud inimene, kuid rotaviirused levivad ka vee ja toiduga. Tavaliselt kestab haigus alla viie ööpäeva.

Milliseid õpetussõnu ja soovitusi pisikestele lasteaeda minnes anda, et laps õpiks ise enda hügieeni eest hoolitsema?

Omast kogemusest tahaksin välja tuua selle, et lastevanemate ja lasteaia personali omavaheline suhtlus nendel teemadel on väga tähtis. Lasteaedades ollakse kätepesu tähtsuse osas üsna hoolikad. Soovitan last lasteaeda viies ja teda õpetajatele üle andes toonitada, et peres on lapsega kokkulepe, et ta peseb esimese asjana lasteaeda jõudes käed. Nii näeb ka lasteaia personal, et puhtus ja hügieen on konkreetses peres au sees. Hea eeskuju juurutamine on siis ka lihtsam.

Üsna pisikeste tegelaste puhul on hea nipp see, kui kätepesu ajal lasta neil vees sulistada ja kasutada seepi. Vastasel juhul piirdub kätepesu vaid korraks vee puutumisega ning ei teki käte omavahel kokku hõõrumise oskust. Kui kõrvalt jälgida ja suunata seebise käega teist kätt puutuma, siis on tulemus kordades parem. Nii ka lasteaias. Samuti muud nipid, nagu köhimine pluusivarrukasse. Selleks kasutatakse kindlasti käsivart, mitte käelaba.

Kas lasteaias leviv kõhugripp võib kanduda ka teistele pereliikmetele ja mida kodustes tingimustes teha, et seda vältida?