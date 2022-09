Päikesevitamiin – miks on see eakatele oluline?

D-vitamiin toetab luustikku, immuunsüsteemi ja meeleolu

Esiteks tõhustab see kaltsiumi imendumist. Vanematel inimestel tuleb sageli ette luude hõrenemist ja neil on suurem risk luumurdude tekkeks. Kaltsiumi manustamine koos D-vitamiiniga aitab seda mineraali paremini omastada ja õigesse kohta edastada.

Farmatseudi sõnul ei ole eakatel inimestel ka immuunsüsteem nii vastupidav, mistõttu tuleb kasutada meetmeid, mis aitaksid seda toetada. „Kuna D-vitamiin on immuunsüsteemi toetuseks kasulik, on see nõrgema immuunsüsteemiga eakate puhul eriti oluline,“ andis apteeker nõu.

D-vitamiinil on positiivne mõju motivatsioonile ja meeleolule.

Oluline on pöörata tähelepanu immuunsüsteemile ka krooniliste haiguste puhul, sest iga viirus raskendab kroonilise haiguse kulgu. „D-vitamiini on kasulik võtta ka krooniliste haiguste põdemise korral, sest igasugune haigus võib halvendada kroonilise haiguse kulgu. Näiteks kui eakas haigestub organismi vastupanuvõime languse tõttu kopsupõletikku, mõjub see negatiivselt ka tema südame- või muule haigusele,“ märkis apteeker.

Lisaks on D-vitamiinil positiivne mõju motivatsioonile ja meeleolule. Apteekri väitel tunnevad eakad end sageli üksiku või õnnetuna ja seetõttu on oluline, et neil ei tekiks D-vitamiini puudust.

D-vitamiin aasta ringi

Sooja aastaaja saabudes arvatakse sageli, et suvel ei tarvitse D-vitamiini täiendavalt võtta. Kuid farmatseut Kukk väitis, et sageli ei pea see paika, eriti soliidses eas inimeste puhul.

Väärikas eas inimesed peaksid toituma tervislikult, püüdma võimalusel viibida rohkem värskes õhus ja liikuma vastavalt oma võimetele.

„Sageli soovitatakse eakatel suvel otsest päikesevalgust vältida. Tõtt-öelda ka ilma selle soovituseta võtavad vaid vähesed seeniorid nõuks päevitada. Vanematel inimestel on sageli liikumisvõimet piiravaid terviseprobleeme, mistõttu ei saa nad ka soojal aastaajal päikesest piisavalt D-vitamiini,“ sõnas farmatseut.

Korrapäraselt D-vitamiini tarvitavatel eakatel ei tule tavaliselt seda vitamiini suurte annustena võtta. Kui on aga tegemist suurema vitamiinivaegusega, tuleks pöörduda arsti poole, kes määrab vitamiini vajalikud annused.