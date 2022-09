Laupäev toob Rocca Al Mare Keskuse perepäevale 17 piirkonna huviringi

Ta lisas, et huviringide seas on esindatud nii ümbruskondsed muusika- ja tantsuringid kui ka huvikoolid kunsti- ja spordivaldkonnast. „See on heaks võimaluseks saada parem ülevaade, mida nendes huviringides päriselt tehakse - seetõttu ootame kõiki tallinlasi laupäevasele kogu pere sündmusele, kus jätkub tegevust nii suurtele kui väikestele,“ lisas Treu

Huviringide tutvustuspäeval astuvad üles Arsise Kellade Kool, Muusikalikool, Goltsman Ballet Studio, Eesti Tantsuagentuur, Tallinna Huvikeskus Kullo, LifeDance tantsustuudio, Taisi laululapsed ja Tantsugeen. Lisaks osalevad: Helen Doron English, Tallinna Spordi Akadeemia, Tallinna Kanutiaia Huvikool, Iluuisutamisklubi Juna, MTÜ Trikit, Mustamäe Huvikool, Halos laste heaolu-ja soolakeskus, Võimlemisklubi Janika ning Rocca al Mare Uisukool.

Harjumus kogu eluks

Tallinna Huvikeskus Kullo direktori asetäitja Kairi Kaugema sõnul võib huviringist alguse saada kutsumus kogu eluks. „Igale lapsele ja noorele on tähtis teada, kes ta on, mis teda tegelikult huvitab ning mida ta tahab teha kire ja innuga ning tegeleda sellega, milles just tema on andekas. Huviharidus aitabki avastada lapses ande, seda arendada ja teda sellel teel igati toetada,“ tõi Kaugema välja huvihariduse olulisuse.

Ka Treu nõustus, et lastel võiks olla kooliväline tegevus, mis arendaks ning aitaks kaasa ka sotsiaalsete suhete tekkimisel. „Rocca al Mare keskus asub logistiliselt paljude Tallinna huviringide vahetus läheduses, kuid huvikoole on kohal ka teistest Tallinna linnaosadest. Rocca al Mare keskuse eesmärk on olla kogukonnale lähemal, seega kutsusime lähedastest piirkondadest huviringid kokku, et lastel ja peredel oleks võimalus valida uueks õppeaastaks välja meelepärane huvitegevus,“ kutsus Rocca al Mare turundus- ja kommunikatsioonijuht kõiki sündmusest osa saama.

