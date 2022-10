Rasedusaegse preeklampsiaga opilauale: „Seda, kuidas kiirabi mind sünnitama viis, ma ise ei teagi...“

Mu teine rasedus kulges esimestel kuudel hästi, isegi tüüpilisi alguse vaevusi polnud. Kui käes oli 27. rasedusnädal, hakkasid mul aga lihased valutama ja tekkisid peavalud. Oletasin, et ehk on põhjus selles, et kaal on tõusnud mõnuga ja olen väsinud.