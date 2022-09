Psühholoog: millal saab koolilapse murest probleem? 5 nõuannet, kuidas last end avama julgustada

Meie kõigi mured on eelkõige seotud sellega, kui miski häirib meie eesmärkide saavutamist. Laste puhul on need enamasti seotud nii õppimise ja uute teadmiste hankimisega kui ka tõrgetega inimsuhete maastikul. Meil on inimestena palju ühist, kuid kõik me ei ole siia ilma sündinud sarnase portfelliga. Õppimise puhul võib mõni laps vajada ülesannete täitmiseks rohkem tuge ja aega, sealjuures kui teine laps täidab tublisti kõik koolikohustused, kuid vajab mõnd julgustavat sõna esimeste sõprussuhete loomisel ja enda enesekindlana tundmisel.