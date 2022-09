PODCAST | Suitsiidile lähedase kaotanud Eia Uus: rääkige lastega nende tunnetest!

„Suitsiidiennetuses on väga oluline vaimse tervise teemade normaliseerimine,“ usub Eia, kes koges ise esimest korda depressiooni 16aastaselt. Ta lisab ka, et ei saa aidata inimest, kes end ise aidata ei lase. „Kui sinul on midagi häda, pead jõudma kohta, kus oled valmis ise abi vastu võtma ja tegema midagi selleks, et sul oleks parem. Otsi asju, mis sulle rõõmu teevad!“