Maailma kõige pikemalt plaanitud tüng

Tulles juuste juurde tagasi, teatas mu vanem poeg aasta tagasi, et tema enam juuksuri juurde ei lähe, vaid soovib juuksed pikaks kasvatada. Abikaasa kiitis rõõmsalt takka, et nii tore, et poiss avaldab ise soovi, missugust soengut endale soovib, ja kui ta soovib pikki juukseid, siis nii olgugi. Kuid ma tunnen meie poega ja ainus põhjus, miks ta soovis pikki juukseid, oli see, et ta ei talunud absoluutselt seda sügelust, mis tal krae vahel oli, kui lõikuse ajal sinna mõned karvakesed kukkusid. Juba juuksuritoolis ta vingerdas ja palus juuksuril end sügada ning siis sündis tal imeline idee – kõik, ma tahan pikki juukseid! Nüüdseks olen ma ammu unustanud, mis näoga mu vanem poeg on ja mis värvi silmad tal on, sest see pahmakas, mis tal näo ees on, katab kogu vaate. Ma ei saa aru, kuidas ta ise midagi näeb. Äkki sellepärast ta ongi nii jutukas, et kasutab oma häält kajalokatsioonina...