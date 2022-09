Pühapäeval tähistatakse vanavanematepäeva! Jääaja Keskuses uuritakse vanavanemate rolli ja vanust

Vanavanemate päeva tähistatakse Jääaja Keskuses koos parvesõitudega Saadjärvel, giidituuride ja töötubadega 11. septembril kell 12-15, keskus on avatud kuni kella 17ni.



„Täna on vanavanematel hoopis teine roll, kui see oli aastatuhandeid tagasi, kui inimesed ei olnud veel paiksed, „ arutleb Jääaja Keskuse giid, vanaisa Hannes Jäär. Kuidas see on muutunud ja kas ning milline on vanavanemate roll loomariigis – need on selleaastase vanavanemate päeva põhiteemad, mida koos keskuse külastajatega jagatakse.