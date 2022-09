Tuuli blogi | Kas mu laps pani lasteaiast plehku? Minu ja poja keeruline kohanemine

Lubasin, et hoian teid meie lasteaiateega kursis, seega teen väikese kokkuvõtte. Ma ju teadsin, et iga lasteaia algusega võib kaasneda teatud streik. Ka see, et meie esimesed päevad kulgesid nii rõõmsates toonides, tekitas minu sees kahtlust, et võib olla on see mööduv.