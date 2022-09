VAATA | Pehme sünnitus on tõesti võimalik!

Pehme Sünni Kool pakub lapseootel peredele praktilist koolitust kergemaks sünnituseks. „Õpime perekooli teadmisi ja süvendatud lõdvestustehnikaid. Räägime, kuidas naise keha sünnituse ajal toimib, milline meeleseisund sünnitust toetab ja taasloome usalduse ning kontakti oma keha ja instinktidega. Koolis jagame tõenduspõhist sünnitusabi teavet ning õpime, kuidas teha koostööd sünnitusmajas. Harjutame, kuidas sünnituse eri etappides hingata, kuidas viia enda keha ja meel lõdvestusseisundisse, kui on vaja kiirelt rahuneda, kuidas maandada stressi. Kusjuures, need sünnituse eel õpitud lõdvestumisoskused on kasulikud läbi elu,“ räägib sünnitoetaja Kiia Paal lapsevanemaks saamise läbimõeldud teekonnast.

Muidugi võib minna ka nii, et pere soovib sünnitada ühel viisil, aga asjad lähevad veidi teisti. Ka selleks saab valmistuda. „Kindlasti ei tasu keskenduda ainult ühele võimalikule viisile sünnitada, vaid olla avatud igasugusteks plaanimuutusteks, usaldada protsessi ja oma toetajaid, lasta mõttes ja hinges lahti sellest, mida sa ei saa lõpuni kontrollida. Küll aga on igas sünnitusel tkkida võivas olukorras abiks lõdvestusoskus ja meelerahu loomise tehnikad - olgu ees meditsiiniline protseduur või keisrilõikega lõppev sünnitus.“ Pehme Sünni Koolis õpeivad pered, et iga sünnitus saab olla nii naisele ja beebile kui ka perele positiivne kogemus, kui oled teadlik toimuvast, sinuga on arvestatud, sind otsustesse kaasatud ja tunned end turvaliselt.“