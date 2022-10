KAANELUGU | Karin Rask: noorena jõime sõpradega nii, et maa must. Soovin, et ma poleks sellega kaasa läinud

Võitlus populaarsuse nimel

Karin kasvas väikelinnas ja talle oli noorena väga tähtis olla „õiges“ seltskonnas. „Olin populaarne tüdruk, aga teismelisena ei tundnud ma, et olen piisavalt populaarne. Võitlesin pidevalt selle nimel, et oleksin aktsepteeritud ja et mind kutsutaks igale poole,“ meenutab Karin. Ta leiab, et tänapäeva tiinekatel on isegi raskem. „Näed TikTokis või Snapchatis, et need inimesed on seal ja mind nad ei kutsunudki,“ kirjeldab ta ka Natali elus esinenud seiku.