Vallo Arumäe: me ei tohiks lastele õpetada, et raha tuleb ainult raske tööga

Tihti on vanematel suur mure, kuidas saab laps hakkama, kui ta pesast välja lendab. Kui tal pole rahalist puhvrit ega vastavaid teadmisi ja harjumusi, kuidas seda tekitada, ei saa kindel olla, et tiivad teda iseseisvalt kannavad. Ka ei taha ilmselt ükski vanem, et laps peaks minema tööle, mis talle päriselt ei meeldi, tehes seda vaid raha pärast. Seega on tähtis õpetada arusaamisi, kuidas raha tekib ning mis on vastutus, mida peaks võtma raha loomise ja säilitamise eest. Paha ei teeks ka äri- ja müügikogemused, kuidas teistele väärtust luues raha tekitada.