Noored tänapäeva trendidest: mis on lahe ja mis on jahe?

Isikupärane ja stiili­puhas Katarina Saiko (17) ostab riided Humanast või teistest kaltsukatest. Tema teema on ka taaskasutus: pildil olev outfit on pärit neiu ema riidekapist. Brände Katarina taga ei aja, kuid hetkemoodi mõnel määral siiski järgib. „Järgin trende, et saada oma stiilile inspiratsiooni, aga fast fashion’i trendid pole minu teema.“ Riideesemed, millest Katarina eemale hoiab, on skinny-teksased ja pikad retuusid.