PODCAST | Eksperdid usuvad, et lahus elavate vanemate lastel võiks vähemalt koolipäevadel olla üks kodu

Podcastis osaleb ka psühholoog, pereterapeut ja perelepitaja Anneli Liivamägi-Hitrov, kes näeb oma töös palju seda, et vanemad annavad lapsele suunised, mida psühholoogile võib rääkida ja mida mitte. „Mõelda tuleks sellele, et lahkuminek on lapsevanemate otsus, laps ei ole seda valinud. Lapsed vajavad mõlemaid vanemaid,“ ütleb ta.