Iga teine laps ei liigu piisavalt. Kuidas muuta lapse koolitee ja kogu päev aktiivseks?

„Kui lapsel on kehalise kasvatuse tund, siis võiks justkui arvata, et ta on piisavalt liikunud. Seal küll liigutakse ja tehakse sporti, aga reaalselt tuleb kehalise kasvatuse tunnis puhast liikumisaktiivsust keskmiselt 13 minutit, ülejäänud aeg õpetatakse ja antakse tagasisidet,“ nendib Kull.

Iga sporditeadlane sooviks, et iga päev on kehalise kasvatuse tund. Kui see nii ka oleks, siis tegelikult ühest kehalise kasvatuse tunnist päevas ei piisa, et laps või noor saaks kätte oma päevase liikumisvajaduse.

Need on suured muutused, mis ei ole tingitud üldse lastest. Sporditeadlane Merike Kull ütleb, et lapsi nende väheses liikumises kindlasti süüdistada ei saa, vaid probleem algab täiskasvanutest, kes on loonud keskkonna, kus liikumine ei ole enam loomulik.

Kui varem on lastel liikumisteekonnal olnud olulisel kohal hoovimängud ja õues liikumine, siis tänapäeval pakub ühist aja veetmist ekraaniaeg nutiseadmes. Samuti on autostumine toonud kaasa aktiivse koolitee vähenemise ehk lapsed ei liigu kooli minnes ega ka sealt tulles.

Kõige värskem Tartu Ülikooli liikumislabori kooliõpilaste uuring „Laste liikumisaktiivsuse tunnistus“ toob välja, et 60 protsenti Eesti 9–17-aastastest noortest liigub enda arvates piisavalt. Kui toetuda aga liikumisanduritega mõõdetud andmetele, on see number 43 protsenti. Seega saab öelda, et meie noortest liiguvad piisavalt vaid pooled, mida on Kulli sõnul ilmselgelt liiga vähe.

Ta lisab, et aktiivne tegevus peaks paaril korral nädalas olema samuti mitmekülgne, et tugevdada lihaskonda ja luid.

Aktiivse liikumise all mõtleme näiteks jooksmist, pallimänge või rattasõitu. „Need on tegevused, millega kaasneb kerge soojatunne. Poes ja näitusel jalutamine on muidugi parem kui istumine, aga tervise seisukohast tuleb valida aktiivsem tegevus, et pulss tõuseks,“ selgitab Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabori juhataja, sporditeadlane Merike Kull.

Samamoodi on teadlased uurinud minutilise täpsusega treeningutel osalemist. Välja on selgitatud, et kui treeningu pikkus on umbes tund, siis tempokama liikumise osakaal on seal ligi 30 protsenti.

Näiteks ühest hiljutisest Norra lapsevanemate uuringust selgub, et 5 protsenti vanematest sageli ülehindavad oma lapse tegelikku liikumisaktiivsust. Seega, kui lapsel on päevas olnud kehalise kasvatuse tund või trenn, siis sellest ei pruugi piisata, et saada kätte päevane vajalik liikumisaktiivsus. Sealt tulebki ülehindamine.

Kuidas muuta lapse päev liikuvaks?

Iga lapsevanem ning ka laps saab tegelikult ise väikese vaevaga palju ära teha, et tema koolitee ja ülejäänud päev oleks võimalikult aktiivne.

Esimeseks tulekski läbi mõelda, kuidas koolipäev algab. „Aktiivne koolitee on kindlasti üks oluline soovitus. See pole ainult tähtis kehalise tervise seisukohast, vaid kindlasti ka vaimse tervise, meeleolu ning kogu õpivõime toetamiseks,“ leiab Kull.

Kui kool pole kodust kaugel, saab laps kooli minna jalgsi või jalgrattaga. Kui kool on kaugemal, piisab sellest, et laps saaks kasvõi 10 minutit enne ja ka pärast värskes õhus jalutada. „Olen kuulnud koolide kogemusi, kus on lapsevanemate ja õpetajatega kokku lepitud, et tullakse paar bussipeatust varem maha, et üheskoos kooli jalutada – see on hea ka selleks, et lapsed saaksid omavahel suhelda.“ Muidugi tuleb kindlustada, et teekond oleks omal käel liikuvale lapsele turvaline.

Kui lapse päevaga edasi ainetundidesse minna, siis seal saavad õpetajad kasutada meetodeid, et nad ei peaks kogu koolitunni istuma ehk vahepeal tehakse sirutuspause ja õuesõpet.

Kui tuleb väga oodatud tund, milleks on vahetund, on igale lapsevanemale soovitus küsida: kas tema lapse koolis on õuevahetund? Kui laps saab kooli ajal pool tundi õuevahetunnis mängida või muul moel liikuda, on see Kulli sõnul tohutult suur väärtus.