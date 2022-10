Ilmaime looritatud pisarate, sita ja ülevoolava õnnega

Sünnitus on polariseeriv, isegi meestele. Ühed kirjeldavad seda traumaatilise kogemusena, mida enam iial näha ja kogeda ei soovi, teised pajatavad imetabasest õnnistusest. Minu käest on spordireporteri kombel hiljem korduvalt küsitud: kuidas oli? Ja ma vastan: see on tõesti ilmaime! Ilmaime, mis on looritatud hirmu, valu, sõna otseses mõttes sita, vere, pisarate ja suurima õnnetundega, mis olla saab.