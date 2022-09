Lastesõbralikud hambakliinikud, kelle jätte usaldada oma lapse hambaravi

Lasnamäe Hambakliinikus on arste, kes on spetsialiseerunud laste hambaravile. See tähendab, et neil on põhjalikud oskused ja teadmised just laste hammaste ravimise osas ning nad oskavad panna lapse hambaarstitoolis ennast võimalikult mugavalt tundma. Dr. Tatiana Tratyakova on laste hambaraviga tegelnud juba aastast 2014. Doktoril on ainulaadne ning individuaalne lähenemine töötades meetodil „esimesest hambast“ mis tähendab, et on oluline hakata lapsi harjutama hambaarsti vastuvõtule juba esimeste hammaste ilmnemisel.