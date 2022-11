Kanada pere lugu: siin võib ekspartnerilt toetust nõuda ka lapsele, kes pole tema bioloogiline järeltulija

Nanaimo on Vancouveri saarel asuv saja tuhande elanikuga sadamalinn, kus Stephanie on elanud sünnist saati. Ta pole hetkekski kaalunud sealt ära kolida, sest elukeskkond on idülliline. Saare ümber elutseb palju vaalu, nii et rannal jalutades võib neid vahel taamal silmata. Looduses matkates võib kohata karusid ja saarel on maailma kõige tihedam puuma-asustus.