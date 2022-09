KUULA | Ekspert selgitab: kas lemmikloom peaks sööma pigem kommertstoitu või kodutoitu?

Saadet alustame kommertstoitudest ja Katrin räägib lahti, kuidas õppida pakendilt vajalikku infot välja lugema. Selgitame, mis vahe on kuivadel ja poolkuivadel loomatoitudel ja millal võiks valida konservid. Ka lemmikutele mõeldud maiused tulevad teemaks. Loomadele meeldivad enamasti need väga, aga kas tead, kuidas valida just sellised, mis on sinu loomale ka kasulikud? Olgu siis vihjeks öeldud, et soovitatav on valida pigem funktsionaalsed maiused, kus on peale meeldiva maitse ka palju vajalikke aineid.