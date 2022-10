Sügisesel koolivaheajal Helsingisse lõbustusparki

Olime mõtet külastusest legendaarsesse Linnanmäe parki juba kevadest saati peas mõlgutanud – tundus, et nüüd, kui üks laps on 15, teine 5 ja kolmas 3, on just paras aeg, et kõik saaksid seal lõbusasti lustida. Uurisin lõbustuspargi kodulehelt ning ka sealse info järgi tundus, et mu loogika peab paika.